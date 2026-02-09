  • İSTANBUL
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Avusturalya'da milyoner bir kadın, 23 yıldır kiracısı olan Jane Sayner'a evini miras bıraktı...

#1
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 75 yaşındaki Jane Sayner, 23 yıldır kiracısı olarak oturduğu evin sahibinin vefat etmesinin ardından, kamuoyunu şaşkına çeviren sıra dışı bir olayla gündeme geldi.

#2
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Çevresi tarafından yardımsever kişiliğiyle tanınan Sayner, 23 yıl boyunca kirasını eksiksiz ödemiş; ev sahibi John Perrett'e ait konutu kendi evi titizliğiyle korumuş, bahçesinin bakımını da düzenli olarak üstlenmişti.

#3
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Bu özenli yaklaşım, zamanla taraflar arasında klasik ev sahibi–kiracı ilişkisinin ötesine geçerek karşılıklı bir güven bağının oluşmasını sağladı.

#4
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

EV SAHİBİNİN VEFATI SONRASI ENDİŞEYE KAPILDI

#5
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

2020 yılında ev sahibi Perret'in vefatı sonrası Sayner, evinden çıkarılacağını ya da evin satılacağını düşünerek endişeye kapılmasına sebep oldu.

#6
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Ancak bir gün Perret'in avukatlarından gelen bir telefon, Jane Sayner'in hayatını tamamen değiştirdi.

#7
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

EV SAHİBİNİN MİRASÇISI OLDU

#8
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Öyle ki ev sahibi, kiracısının bu özverisine kayıtsız kalamamış ve vasiyetinde milyon dolarlık servetinin önemli bir bölümünü sağlık kuruluşlarına bağışlarken, 23 yıldır yaşadığı evi de doğrudan Jane Sayner'a bırakmıştı.

#9
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Sayner bu haber karşısında ,"Bu yaşa kadar hep çalıştım, bazen iki işte birden. Kendime ait bir evim olacağını hiç düşünmemiştim." sözleriyle hala daha büyük bir şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

#10
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

EMEKLİ OLMAYA KARAR VERDİ

#11
Foto - Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!

Tapunun üzerine devredilmesiyle birlikte ekonomik anlamda ilk kez güvende hissettiğini belirten Sayner, 75 yaşında emekliye ayrılma kararı aldığını da açıkladı./ kaynak: haber7

