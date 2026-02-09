Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı!
Avusturalya'da milyoner bir kadın, 23 yıldır kiracısı olan Jane Sayner'a evini miras bıraktı...
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 75 yaşındaki Jane Sayner, 23 yıldır kiracısı olarak oturduğu evin sahibinin vefat etmesinin ardından, kamuoyunu şaşkına çeviren sıra dışı bir olayla gündeme geldi.
Çevresi tarafından yardımsever kişiliğiyle tanınan Sayner, 23 yıl boyunca kirasını eksiksiz ödemiş; ev sahibi John Perrett'e ait konutu kendi evi titizliğiyle korumuş, bahçesinin bakımını da düzenli olarak üstlenmişti.
Bu özenli yaklaşım, zamanla taraflar arasında klasik ev sahibi–kiracı ilişkisinin ötesine geçerek karşılıklı bir güven bağının oluşmasını sağladı.
EV SAHİBİNİN VEFATI SONRASI ENDİŞEYE KAPILDI
2020 yılında ev sahibi Perret'in vefatı sonrası Sayner, evinden çıkarılacağını ya da evin satılacağını düşünerek endişeye kapılmasına sebep oldu.
Ancak bir gün Perret'in avukatlarından gelen bir telefon, Jane Sayner'in hayatını tamamen değiştirdi.
EV SAHİBİNİN MİRASÇISI OLDU
Öyle ki ev sahibi, kiracısının bu özverisine kayıtsız kalamamış ve vasiyetinde milyon dolarlık servetinin önemli bir bölümünü sağlık kuruluşlarına bağışlarken, 23 yıldır yaşadığı evi de doğrudan Jane Sayner'a bırakmıştı.
Sayner bu haber karşısında ,"Bu yaşa kadar hep çalıştım, bazen iki işte birden. Kendime ait bir evim olacağını hiç düşünmemiştim." sözleriyle hala daha büyük bir şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.
EMEKLİ OLMAYA KARAR VERDİ
Tapunun üzerine devredilmesiyle birlikte ekonomik anlamda ilk kez güvende hissettiğini belirten Sayner, 75 yaşında emekliye ayrılma kararı aldığını da açıkladı./ kaynak: haber7
