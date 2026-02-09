KOAH riski sigara ile artıyor! Uzmanı tek tek uyardı, aman dikkat artık...

Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90'ının sebebinin sigara olduğunu belirten Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. DSÖ, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın hazırladığı Tütün Atlası'na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir. Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30'undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır.