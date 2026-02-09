KOAH riski sigara ile artıyor! Uzmanı tek tek uyardı, aman dikkat artık...
Çağımızın en büyük alışkanlığı olan sigara illeti için bir hastalığı daha ciddi anlamda tetiklediği tek tek anlatıldı.
Çağımızın en büyük alışkanlığı olan sigara illeti için bir hastalığı daha ciddi anlamda tetiklediği tek tek anlatıldı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, sigara kullanan kişilerin KOAH'a yakalanma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.
Sigara bağımlılığının önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Uzm. Dr. Aziz Uluışık, her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın sigaraya bağlı sebeplerden öldüğünü vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın hazırladığı Tütün Atlası'na göre Türk erkeklerinin yüzde 31'inin tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde 2'nci sırada olduğuna dikkat çeken Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, 'Dünya Sigara Bırakma Günü' nedeniyle uyarılarda bulundu. Uluışık, "Sigara içenler solunum yolu hastalıklarına yakalandığında, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor" dedi.
Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserler, KOAH (kronik obstruktif akciğer) hastalığı ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etken olduğunu hatırlatan Uluışık, "Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80'den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8'inin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor" diye konuştu.
Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90'ının sebebinin sigara olduğunu belirten Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde sigara içenlerin sayısı 1 milyar 100 milyon kişidir. Yılda 7 milyon insan sigara tüketimi sebebiyle hayatını kaybediyor. DSÖ, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın hazırladığı Tütün Atlası'na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci orandır. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 olup orta gelirli ülkelerin ortalamasına denktir. Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30'undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır.
Gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığı belirgin şekilde artmaktadır. Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır.
Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde alzaymır hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Sigaranın ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları da mevcuttur. Her yönden sağlığımıza zararı olan sigara için söyleyebileceğimiz tek şey, sigarayı bırak hayatı bırakma olacaktır" şeklinde konuştu.
Sigara ve Covid-19'u da ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık, şunları söyledi:
"Aralık 2019'dan itibaren görünmeye başlayan Covid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem de solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Bir diğer yandan mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre, hastalığın daha ağır seyretme riskine sahiptir. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23