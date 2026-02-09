Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

KİMLER CEZA KAPSAMI DIŞINDA? Düzenleme, dürüst işletmeciyi koruyan bir istisna da barındırıyor. Eğer araç bir başka firmaya veya şahsa kiralanmışsa ve bu durum yazılı bir kira sözleşmesi ile kanıtlanabiliyorsa, sorumluluk aracı kiralayan tarafa geçiyor. Şoförün sigortası kiralayan firma tarafından yapılmışsa, araç sahibine herhangi bir yaptırım uygulanmıyor./ kaynak: internethaber