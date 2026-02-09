  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
17 kişinin ölümüne sebep oldu! ABD’yi rekor düzeyde soğukluk vurdu Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor KOAH riski sigara ile artıyor! Uzmanı tek tek uyardı, aman dikkat artık... Anlaşma tamam! Uber, Getir'i satın alıyor Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı! Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray'ın kazandığı haftada Tedesco bizzat uyardı! İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya... Hasan Şaş, Galatasaray maçı sonrası '30 milyon euroluk oyuncu deği' deyip fena bombaladı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve SGK, araçlarında kayıt dışı şoför çalıştıran şirketleri denetlemeye devam ediyor...

#1
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

Trafikte seyreden milyonlarca araç sadece trafik kuralları yönünden değil, istihdam yasaları açısından da mercek altında. 2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İl Emniyet Müdürlükleri arasında yürütülen protokol kapsamında, ticari araç denetimleri kayıt dışı çalışan şoförleri ve onları istihdam eden firmaları sarsıyor.

#2
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

TRAFİK POLİSİ YAZIYOR, SGK CEZALANDIRIYOR Sistem, emniyet ekiplerinin rutin trafik kontrolleri sırasında ticari bir aracı durdurmasıyla başlıyor. Eğer araç bir tüzel kişiliğe (şirkete) aitse, sürücünün SGK kaydı anlık olarak sorgulanıyor. Kaydı bulunmayan sürücülere ait kimlik bilgileri, tutanak örneği ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletiliyor.

#3
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

SGK, bu verileri veri tabanındaki kayıtlarla karşılaştırarak sigortasız çalışmayı tescil ediyor ve işletmeye asgari ücret üzerinden hesaplanan katlamalı cezalar tebliğ ediliyor.

#4
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

2026 CEZA TARİFESİ NTV'nin haberine göre, sigortasız işçi çalıştırdığı trafik tutanağı ile kesinleşen şirketlere, 5510 sayılı Kanun uyarınca uygulanan yaptırımlar şöyle şekilleniyor:

#5
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

KAZA DURUMUNDA SORUMLULUK TAMAMEN İŞVERENDE

#6
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

Mali yaptırımlar işin sadece ekonomik boyutunu oluşturuyor. Sigortasız bir şoförün karıştığı olası bir trafik kazasında, ölüm veya yaralanma meydana gelmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk doğrudan araç sahibi şirkete yükleniyor. SGK'nın ödeyeceği tazminatların rücu edilmesi ve yüksek manevi tazminat davaları, şirketlerin geleceğini tehlikeye atabiliyor.

#7
Foto - Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var!

KİMLER CEZA KAPSAMI DIŞINDA? Düzenleme, dürüst işletmeciyi koruyan bir istisna da barındırıyor. Eğer araç bir başka firmaya veya şahsa kiralanmışsa ve bu durum yazılı bir kira sözleşmesi ile kanıtlanabiliyorsa, sorumluluk aracı kiralayan tarafa geçiyor. Şoförün sigortası kiralayan firma tarafından yapılmışsa, araç sahibine herhangi bir yaptırım uygulanmıyor./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!
Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Siyaset dünyası bir kez daha "ahlak" ve "sapkınlık" tartışmalarıyla çalkalanıyor. Epstein davasının karanlık koridorlarında adı sıkça anılan..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23