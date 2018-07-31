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Piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu, yurt içi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

31 Temmuz 2018 Salı 09:36
Piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

 

Küresel piyasalar Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları ile güne başlarken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

BoJ dün başlayan ve bugün sonlanan toplantısında beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmezken, büyüme ve enflasyona yönelik tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar dikkati çekti. Karar metninde yüzde eksi 0,10 olan politika faizinin uzun süre düşük kalmaya devam edeceği belirtilirken, tahvil faizlerinde ise esnekliğe izin verileceği kaydedildi.

Kararın ardından Japon yeni dolar karşısında değer kaybederken, Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Dolar/yen paritesi de kararla 111,44'e kadar çıkması sonrasında 111,18 seviyesinde dengelendi.

Bugünün küresel piyasalar açısından bir diğer önemli veri olan Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 51,5'ten 51,2'ye geriledi. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 2.880 seviyesinde bulunuyor.

FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD'de dün pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği, dolar endeksinin ise yüzde 0,37 azalışla 94,32'ye gerilediği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,39 değer kaybetti. Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirterek, bugün hareketlenen veri takviminin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa tarafında ise bugün açıklanacak büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığı belirtiliyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, Fransa' da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 artışla 96.158 puandan tamamladı. Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu’nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin takip edileceğini söyledi. TCMB'nin bir önceki Enflasyon Raporu'nda yıl sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, orta noktası yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Analistler, yurt dışında hareketlenen veri takvimi ve yurt içindeki Enflasyon Raporu nedeniyle piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin önemli direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:36
  1. Merkez Bankası
  2. TCMB
  3. TCMB enflasyon raporu

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