Piyasalar cari açık rakamlarına odaklandı

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvurularının 49 yılın en düşük seviyesine işaret etmesi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin hafif altında artması sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.



Dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic halen tam istihdama ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir miktar belirsizlik bulunduğunu belirterek, faizartışları için "Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı. Fed'in 26 Eylül'deki toplantısında politika faiz aralığın 25 baz puan artırması bekleniyor. New York borsasında bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı.



Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında euro/dolar paritesinin yükseliş eğilimini sürdürdüğü görüldü.



ECB Başkanı Mario Draghi, 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından son ekonomik göstergelerin, daha ılımlı olsa da Euro Bölgesi'nin devam eden geniş tabanlı büyümesini teyit ettiğini belirterek, “Artan korumacılık, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasadaki oynaklıkla ilgili belirsizlikler son zamanlarda daha belirgin hale geldi. Türkiye ve Arjantin'in etkileri şimdiye kadar önemli boyutta değil ve bulaşıcılık riski sınırlı.” şeklinde konuştu.



Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,54 değer kazanarak yükselişini üst üste 4'üncü işlem gününe taşırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1695 seviyesinden işlem görüyor.



Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi önceki aya göre artış kaydederken, Japonya'da sanayi üretimi ise hafif geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kazandı.



Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasabeklentilerinin üzerinde, 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkarmasının ardından döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi banka pay piyasaları öncülüğünde yüzde 2,38 değer kazancıyla günü 94.419 puandan tamamladı. Dün yüzde 4,16 azalışla 6,0783'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0640’tan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, cari açığın temmuzda 1,8 milyar dolar olacağını, buna paralel yıllık cari işlemler açığının da düşüş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.



Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.



Teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 ve 97.900 seviyelerinin direnç, 93.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL de ise 6 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi



12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi



15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar ve ithalat-ihracat fiyat endeksi



16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı



17.00 ABD, Michigan Üniversitesi, eylül ayı tüketici güven endeksi