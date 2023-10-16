Piyasalar bu sorulara cevap arayacak

Makroekonomik veri tarafında sakin sayılabilecek bir haftadayız. Haftanın en önemli verisini yarın açıklanacak olan ABD perakende satışlar rakamı oluşturuyor. Diğer taraftan Fed toplantısına yaklaşık 2 haftalık süre kala sessiz periyot öncesinde Fed yetkililerinin oldukça yoğun bir konuşma trafiği var. Bu kapsamda hafta içinde aralarında Fed Başkanı Powell’ın da bulunduğu toplam 13 Fed üyesinin yapacağı açıklamaları dikkatle izlenecek.

Türk lirasının seyri önemli

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altına alırken TL’nin bu baskıyı ortalamaya kıyasla daha yüksek hissetmesiyle USD/TL kurunun geçen hafta 27,80’in üzerini test etmeye başladığı görüldü. OVP’de 2023 yılı ortalama USD/TL kuru tahmini 23,88 TL olarak hesaplanmıştı. Şimdiye kadar gerçekleşen ortalama 22,50 TL’ye yakın seyrediyor. Dolayısıyla OVP’deki tahminin gerçekleşmesi için yılın geri kalanındaki ortalamanın 29 TL’yi çok fazla aşmaması gerekir.Eylül ayı başındaki yukarı yönlü eğilime karşın kur OVP’deki tahmin bandının içinde hareket etmeye devam ediyor.

Hazine'nin atacağı adımlar merak konusu

Ünlü & Co bültenine göre Hazine bugün düzenleyeceği 12 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli tahvil ihraçları ile Ekim ayı borçlanma programına başlayacak. TL açısından haftanın öne çıkan konu başlıklarından bir diğerini ise Cuma günü açıklanacak olan piyasa katılımcıları anketi oluşturuyor. Ankete özellikle enflasyon beklentilerinin ne yönde ilerlediğini takip edilecek.

Son açıklanan ankette 12 sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 44,94 olarak gerçekleşmişti. TCMB’nin politika faizi %30 seviyesinde bulunurken bir sonraki PPK toplantısı 26 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Borsadaki trendin takibi

Orta Doğu’daki gerilime en negatif tepkiyi veren endeksler arasında yer alan BIST-100 endeksi haftayı yüzde 4’ü aşan eksi ile yaptı. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin önemine sıklıkla vurgu yaptığımız 8400 puanın altında arka arkaya kapanışlar yapmasını görünümü bulanıklaştıran bir unsur olarak görülüyor.

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Trend desteğinin 8180 puandan geçtiği düşünülürse bu seviyenin de altında kapanış yapılmasının riskleri artırdığı söylenebilir. Bu hafta üçüncü çeyrek bilançoları da gelmeye başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcı buluşmaları kapsamında 19 Ekim’de Paris’te düzenlenecek toplantılara katılacak.