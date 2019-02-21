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Piyasadaki likidite artacak

İTO Başkanı Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğinin piyasadaki likiditeyi arttıracağını belirtti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:30
Piyasadaki likidite artacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğinin piyasadaki likiditeyi arttıracağını söyledi. Avdagiç, dünkü Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğle birlikte Ocak ayı sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan vergi iadelerinin yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde ödenecek olmasının işletmelere yeni bir finansman imkânı oluşturacağını kaydetti.

Sözler tutuldu

İadenin işleyişiyle ilgili bilgi veren Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu: “Başvurucu firma YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve gerekli belgeleri sunmalı. Ardından KDVİRA sisteminden yapılacak sorgulama ile KDV iadesi ön kontrol raporu üretilecek. 10 iş günü içinde de mükellefe KDV iadesi gerçekleştirilecek. Düzenleme Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek. Hükümetimiz bu uygulamayla birlikte KDV iadesi meselesine hızlı ve köklü bir çözüm getirerek, iş dünyasına verdiği sözü tuttuğunu ve yanımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir.KDV iadelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avdagiç, “İş dünyası olarak bu adımın, 2019 öncesinde biriken KDV iadelerini de kapsayacak ilave bir düzenleme ile tamamlanacağına inanıyoruz. Geçmiş yıllardaki KDV alacaklarının da reel sektöre geri dönmesiyle birlikte Türkiye’de KDV iadesi meselesi tamamen gündemimizden çıkacak ve iş dünyası kendi öz kaynağı olan bu likiditeye düzenli ve en hızlı şekilde ulaşabilecek” şeklinde konuştu.

İTO, KOBİ’lere “ihracat koçu” tayin edecek

Bu arada İhracata İlk Adım Programı’nın yeni etabını başlatan İTO, daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş KOBİ’lere, 4 ay süreyle danışmanlık yapacak “ihracat koçu” atayacak.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:30
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Katma Değer Vergisi (KDV)
  4. piyasadaki likidite
  5. Resmî Gazete
  6. KDV iadeleri
  7. İhracata İlk Adım Programı
  8. İTO
  9. KOBİ

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