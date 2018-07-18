Piyasada kıpırdanma sinyali

EIDIN ile GYODER’in yayınladığı son Yeni Konut Fiyat Endeksine göre fiyatlarda kısmi de olsa bir artış yaşanıyor. Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında gerçekleşen yükseliş oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,70 oldu. Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4,32, son 1 yılda yüzde 9,70, son 3 yılda yüzde 37,93, son 5 yılda ise yüzde 87,64 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son 6 ayda yüzde 3,29, son 1 yılda yüzde 7,57, son 3 yılda yüzde 27,84, son 5 yılda ise yüzde 66,73 oranında artış gösterdi.

YABANCIYA SATIŞ MORAL VERİYOR

Haziranda, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10’luk kısmı yabancılara yapıldı. Kayıtlara göre yabancı yatırımcılar en çok 1+1’leri tercih ediyor. Son altı aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşti.

BAŞKAN DA MEMNUN

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Mayıs ayında adet bazlı yüzde 4,5, metrekare bazlı yüzde 4,4 olan stok erime hızı haziran ayında adet bazlı yüzde 7,5, metrekare bazlı ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Bu artışta, GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘güç birliği’ kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı, yüzde 0,98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı. Tüm bu gelişmelerin stok erime hızına etkisi olumlu oldu” dedi.

VAN VE ŞANLIURFA ŞAŞIRTTI

Satış fiyatlarının en çok artış gösterdiği il Van oldu. Bölgede metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,10 oranında arttı. Aynı dönem içerisinde Şanlıurfa’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0,91 oranında azaldı ve Şanlıurfa satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.

ANAHTAR TESLİM DE VAR İNŞAATTA OLAN DA

Haziran’da satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36’sı bitmiş konut stoklarından oluşurken yüzde 64’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Yeni Konut Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,44 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0,33 oranında; 3+1 konut tipinde yüzde 0,33 oranında ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,06 oranında arttı.

KİRA GETİRİSİNDE 3 İL LİDER

Haziran ayında en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde oldu. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.