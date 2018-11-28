THY- Banjul
0553 313 94 23

Piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı:- "2019 yılı başında piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 7 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı başvurmaları gerekmektedir"

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:29
Piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri açıklandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı başında, piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 7 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2019 yılı için revize edildi.

Bu kapsamda, 2019 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankalar 7 Aralık 2018'e kadar Bakanlığa yazılı olarak başvuracak.

- 2019 yılı piyasa yapıcılığı kriterleri

Piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan ve 2019'da sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş yeterlilik kriterleri şöyle:

"Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor. Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,20 milyar liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması gerekmektedir."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:29
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Prens Selman itirafı: Kongre'de sorumlu olduğuna inanmayan kimse yok
    1. ABD'den Prens Selman itirafı:..
    2. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    3. Maçın ardından
    4. Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı
    5. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze..
    6. "Filistin meselesi Ortadoğu'daki..
    7. Gürcistan'daki cumhurbaşkanı seçimi
    8. Sarpsborg-Beşiktaş maçına doğru
    9. Cimbom Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    10. Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta..
    11. Rusya'dan flaş açıklama! 'DAEŞ zehirli..
    12. Muhtar fark etti! Binlerce bulundu
    13. Büyük müjde! En düşük maaş 2 bin 461..
    14. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    15. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma..
    16. AB'den Prens Selman açıklaması: Hazırız
    17. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    18. Piyasa yapıcılığı yeterlilik..
    19. Avrupa ülkesinden flaş açıklama:..
    20. Aydın'da yayaya çarpıp kaçan sürücü..
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları