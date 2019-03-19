Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 7 milyar 825,8 milyon lira artı rezervle başladı.
19 Mart 2019 Salı 10:05
Piyasa, güne 7 milyar 825,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 408 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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