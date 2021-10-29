Piyasa gözetimi ve denetimine tek çatı geliyor
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre gelecek sene piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliği arttırılacak.
Uygulama yeknesaklığının sağlanması, mükerrerliklerin önüne geçilmesi amacıyla bağımsız bir ‘Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu’ kurulacak. Ayrıca bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Tüketici hukuku uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.