Piyasa değeri 650 bin lira olan kaçak makaron ele geçirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde kaçakçılığa yönelik operasyonları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından seyir halindeki hafif ticari araç, uygulama noktasında durduruldu. U.A. (33) idaresindeki hafif ticari araç içerisinde aramalar ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Ekiplerin yapmış olduğu aramalar neticesinde aracın bagajından piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 500 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak U.A. (33), M.F.O. (57), M.A.(47) ve G.D.(47) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO