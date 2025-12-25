‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutluyor, başta Filistin olmak üzere zulüm altındaki tüm coğrafyalara huzur ve barış, ülkemizin her köşesine adalet getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha önce “piyango haram değil” açıklamasıyla kamuoyunda tepki çeken ve Kamer Genç’in mezarına rakı döktüğü görüntüleriyle gündeme gelen Özel’in kandil mesajı, sosyal medyada “siyasi vitrin değişimi” olarak yorumlandı.

CHP liderinin, dün farklı yaşam tarzlarıyla anılırken bugün dini günler üzerinden mesaj vermesi, samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.