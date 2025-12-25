  • İSTANBUL
Siyaset ‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı
Siyaset

‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

“Anadolu İslam’ı” safsatasını dilinden düşürmeyip piyangonun haram olmadığını savunan ve Kamer Genç’in kabri başında rakı için toprağa alkollü içki döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de Regaip Kandili’ni kutlayarak iyice her şeyi birbirine kattı karıştırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutluyor, başta Filistin olmak üzere zulüm altındaki tüm coğrafyalara huzur ve barış, ülkemizin her köşesine adalet getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha önce “piyango haram değil” açıklamasıyla kamuoyunda tepki çeken ve Kamer Genç’in mezarına rakı döktüğü görüntüleriyle gündeme gelen Özel’in kandil mesajı, sosyal medyada “siyasi vitrin değişimi” olarak yorumlandı.

CHP liderinin, dün farklı yaşam tarzlarıyla anılırken bugün dini günler üzerinden mesaj vermesi, samimiyetsizliğini gözler önüne serdi.

