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‘Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır
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Gündem ‘Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır
Gündem

‘Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır

DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen ve otomatik piyade tüfeği entegre edilen DOĞAN, tamamen yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:45:00 -
‘Piyade SİHA DOĞAN’ göreve hazır

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) otomatik piyade tüfeğiyle donatılan DOĞAN eklendi.

ASELSAN ve ALTINAY iştiraki olarak çeşitli sınıflarda döner kanatlı İHA’lar üreten DASAL Havacılık Teknolojileri, geliştirme çalışmalarında sona gelinen DOĞAN’ı 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) sergiledi.

 

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