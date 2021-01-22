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Aktüel Piyade asker nedir? Piyade asker tugayı ne demek?
Aktüel

Piyade asker nedir? Piyade asker tugayı ne demek?

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından vatani görevlerini yerine getirecek asker adayları, Piyade Eğitim Tugayı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan askerlik yerlerinde piyade askerin ne olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, askerlikte piyade ne anlama gelir? Piyade asker tugayı ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:53:00 -
Piyade asker nedir? Piyade asker tugayı ne demek?

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2021 yılı Ocak/ Şubat/Mart celp dönemlerinde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler ile bedelli askerlik statüsünde olanlar vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik görev yerlerine gidecekler.

Askerlik yerlerinin belli olmasının ardından bu sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenen adaylar ‘Piyade asker’ ve ‘Piyade Eğitim Tugayı’ konusunda da araştırmalara başladı.

Piyade asker nedir?

Kara ordusunda temel muharip sınıfında olan piyade, muharebe şartlarında en ön sınıfta bulunan ve gerektiğinde düşman ile çarpışan askerlerden meydana gelir. Piyadeler genel anlamda timden tabura kadar müstakil kuruluş içinde görev halindedirler. TSK’da piyade sınıfı askerler, yakalarında bulunan yeşil zemin üzerine çapraz tüfekten fark edilebilir. Bu askerlerin temel silahı, piyade tüfeği olarak bilinmektedir.

Piyade asker tugayı ne demek?

Piyade Eğitim Tugayı, KKK'na bağlı piyade sınıfı askeri birlikten meydana gelmektedir. Piyade sınıfı acemi erlere temel askerlik eğitiminin verildiği bir tugay olarak bilinir. 

 

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