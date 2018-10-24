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Pitbull'un ısırdığı Hatice’nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Kırşehir'de, okul servisi beklerken pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Saldırıya uğrayan ve saçlı derisi zarar gören, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu'ya (8) tekrar saçlarının çıkabileceği şekilde deri nakli yapıldı. Anne Sinem Aydoğdu'nun (26) tedavisi ise devam ediyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:06
Pitbull'un ısırdığı Hatice’nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Anne- kızın ameliyatını gerçekleştiren Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahisi’nden Doç. Dr. Elif Şanlı küçük Hatice'nin tekrar saçlarının çıkabilmesi için benzer doku ile kafa derisinin onarıldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Hastamız Hatice Aydoğdu, pazartesi günü Kırşehir’den 112 vasıtasıyla bizim kliniğimize geldi. İlk müdahalesi zaten Kırşehir'de yapılmıştı. Bizim muayenemizde ise hastanın hem saçlı derisinde, hem de alnında çok büyük boyutlarda, kemiğe kadar açılmış bir yara vardı. İlk hazırlıklarını yaptık. Gerekli bölümlere danıştık ve onayları aldıktan sonra hastayı bugün ameliyata aldık. Kız çocuğu olduğu için bacağından değil yaralanan bölgeden doku nakli yaptık. Ameliyat sonrası kızımızın genel durumu iyi, şu anda serviste yatıyor. Eğer bir aksilik olmaz ise yarın taburcu olmasını planlıyoruz. Çocuğumuzun saçları tekrar çıkacak, çünkü deri naklini ona göre yaptık. Kız çocuğu olduğu için hem saçının çıkması için hem de bacağında iz kalmaması için benzer doku ile dokuyu onardık."

Annenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Şanlı, "Annesinin de eli yaralanmış, çocuğu kurtarmaya çalışırken elinde his kaybına neden olan bazı şüpheli bulgular var. Bunu takip ediyoruz çünkü his kayıpları bazen geçici olabiliyor. Noktasal bir alanda olduğu için takip uygun gördük. Eğer devam ederse onu da açık mikro cerrahi onarım ile onaracağız" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:06
  1. Kırıkkale
  2. Kırşehir
  3. Doç. Dr. Elif Şanlı
  4. Hatice Aydoğdu
  5. Pitbull saldırısı
  6. yaralanma

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