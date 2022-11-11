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Yaşam Pitbulldan sonra şimdi de köpek saldırısına uğradı!
Yaşam

Pitbulldan sonra şimdi de köpek saldırısına uğradı!

Geçmişte pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan K.Ö., şimdi de sokak köpeğinin saldırısına uğradı. K.Ö.’ye kuduz aşısı yapıldı. Ona yardım etmeye çalışan Y.F.’nin kolu alçıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 15:32:00 -
Pitbulldan sonra şimdi de köpek saldırısına uğradı!

Başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına bir yenisi de Diyarbakır’da eklendi.

Bağlar ilçesinin Şeyh Şamil Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, daha önce pitbullun saldırısını hafif sıyrıklarla geçiren K.Ö. (28) isimli şahıs, bu kez de beslemek istediği bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

K.Ö.’nün yardım bağrışlarını duyan Y.F. (28) hemen yardıma koştu.

Kurtarmak isterken kolu kırıldı

DHA’nın haberine göre; K.Ö.’yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı.

Köpekten kendi çabalarıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

Ambulansla hastaneye götürülen K.Ö.'ye kuduz aşısı yapıldı.

Y.F.'nin de kolu alçıya alınırken sokak köpeklerinin maduru olan iki arkadaş tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

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