Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 62 yaşındaki adam yaralandı.16 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye'de Esenevler mahallesi istasyon caddesi üzerinde yaşandı.
Vatandaşlar kurtardı
Cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Mehmet Korkmaz'ın (62) karşısına bir anda çıkan pitbull cinsi köpekyaşlı adama saldırmaya başladı. Olayı görenlerin yardımına koştuğu Mehmet Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.
Hastaneye kaldırıldı
Olay sonrası kolunda, bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yarası bulunan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.
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