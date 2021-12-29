  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili yeni gelişme
Gündem

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili yeni gelişme

Gaziantep’te pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:16:00 -
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili yeni gelişme

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş yoğun bakımdan çıkarıldı.

22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye Ateş, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı.

Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği ve servise alındığı öğrenildi.

Dün uyandırılan Asiye Ateş'i AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay