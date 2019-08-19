0553 313 94 23

Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara, 7 bin 802 lira para cezası uygulanacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

Başta pitbull olmak üzere tehlike arz eden 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara, 7 bin 802 lira para cezası uygulanacak.


Son zamanlarda artan pitbull saldırıları vatandaşların tepkisine neden olurken, bakılmasının dahi yasak olduğu Türkiye’de verilen net ceza belli oldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü; pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hazırlanan afişle hatırlattı.



7 bin 802 TL para cezası


5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin, ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Profilo AVM satılıyor
    3. Ordu’da film gibi köpek ve inek..
    4. Memur kesimi hükümetin toplu iş..
    5. Yayla dönüşü motosiklet kazası: 1 ölü,..
    6. Bakanlıktan İmamoğlu’nun yağış ile..
    7. Hafif ticari araç yoldan çıktı : 1..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Üzerine duvar devrilen çocuk öldü
    10. Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
    11. Bursa’da ayı ailesine kurtarma..
    12. ABD’de 50 yıllık şişe içinde mektup..
    13. Niğde’de uyuşturucu satan şahıs..
    14. Türkiye’de ilk ‘Satranç Boks’..
    15. "Derdi halkına hizmet olan herkesle..
    16. Turistler cep telefonu ile Kemer’i..
    17. Aileyi öze dönüş kurtarır
    18. İran'dan ABD'ye tanker uyarısı!
    19. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    20. İran’a ait petrol tankeri..
    21. İran ABD'yi petrol tankerine müdahale..
    22. Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
    23. Emekli polis memuru antika eşyalarla..
    24. Hobi olarak başladı talebe yetişemiyor
    25. Gurbetçi Bünyanlılar Buluşmaya Devam..
    26. Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın..
    27. Borsa haftaya yükselişle başladı
    28. Siirt’te 12 ayrı suçtan aranan zanlı..
    29. Aksaray’ın Eskil ilçesinden Tuz..
    30. Köydeki sünnet düğününde fayton sefası
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!