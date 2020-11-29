  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Pitbull besleyen kişinin dünyası başına yıkıldı
Yerel

Pitbull besleyen kişinin dünyası başına yıkıldı

Zonguldak'ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:39:00 -
Pitbull besleyen kişinin dünyası başına yıkıldı

Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, polis yardımıyla evde arama yaptı.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer aldığı tespit edilen 4 köpek, Çaycuma Hayvan Barınağı'na yerleştirildi.

Köpeklerin sahibi H.Ö'ye, toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı
Aktüel

Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay