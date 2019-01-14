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Pistten çıkan uçak eve daldı: Çok sayıda ölü

İran'ın başkenti Tahran'da Boeing 707 model askeri kargo uçağı, pistten çıkarak bir eve çarptı. Olayda 2'si sivil 15 kişi yaşamını yitirdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
Pistten çıkan uçak eve daldı: Çok sayıda ölü

İran ordusuna ait kargo uçağı, Tahran yakınlarındaki Karaj kentindeki Fath Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Boeing 707 model uçağın, piste iniş sırasında kontrolden çıktığı ve sonrasında eve çarptıktan sonra alev aldığı açıklandı.

Uçak yandı, sonra bir eve girdi

Kaza sırasında uçakta bulunan 16 kişiden sadece bir uçuş mühendisi yaralı olarak çıkarılabildi. Uçağın çarptığı evde ise hayatını kaybeden olmadı.

Bir ordu sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın İran'a ait olduğunu ve uçaktakilerin İran vatandaşı olduğunu söyledi. Yerel basın, çarpışma sırasında evlerin boş olduğunu bildirdi.

2 sivil 14 ordu mensubu öldü

Devrim Muhafızları'na ait Fath Havaalanı yakınında düşen kargo uçağının, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten İran'a et taşıdığı bildirildi. Uçaktaki 16 kişinin 2'sinin sivil, geri kalanların ordu mensubu oldukları bildirildi.Öte yandan, İran'ın nükleer programı nedeniyle yıllarca süren ABD yaptırımları, yetkililerin yeni uçak ya da uçak parçaları almasını engelliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
  1. İran
  2. Kırgızistan
  3. Boeing
  4. Boeing 707
  5. Devrim Muhafızları
  6. Fath Havaalanı

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