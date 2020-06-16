Pistler yenileniyor uçaklar havalanıyor

Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından tekrar faaliyete geçen belli başlı havalimanları ve öne çıkan özellikleri şöyle:

Üçüncü pist devrede

l İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı, yeni nesil terminal binasıyla öne çıkıyor. Binlerce akıllı kameranın konuşlandırıldığı bina, x-ray cihazları ve biyometrik sistemlerle dolu.

Havalimanı yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Söz konusu pist sayesinde eşzamanlı iniş kalkış uygulaması başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın ‘üçlü paralel pist operasyonu’ yapabilen merkezlerden biri haline geldiğini kaydetti. Karaismailoğlu, “Yeni pist, saatlik iniş kapasitesi yüzde 50’nin üzerinde artmasına ve havalimanında taksi süresinin yarıya inmesine imkân tanıyor” dedi.

Geri sayım devam ediyor

l 41 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) ikinci pistin açılışı için geri sayım devam ediyor. Pistin kasım ayında devreye gireceği öngörülüyor. İSG Genel Müdürü Ersel Göral, uçuş adedini arttıracak önemli bir adım daha attıklarını dile getirdi.

Kapasite artıyor

Göral, ayrıca “Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve 400 milyon Euro yatırımla gerçekleştireceğimiz ikinci terminalimizin inşaatı büyük ihtimalle 2021 Haziran ayında başlayacak. 2022 sonunda ikinci terminali de hizmete aldığımızda İSG, yüzde 60’lık bir artışla toplamda yıllık 65 milyon yolcu kapasitesine ulaşmış olacak” diye konuştu.

Yolculardan tam not

l Ankara Esenboğa Havalimanı, her sene 12-13 milyon yolcu tarafından kullanılıyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda 2 pistiyle ön planda olan havalimanında uçak trafiği 100 bin, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) de 110 bin seviyelerinde.

l İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 2018’de 13.41 milyon, 2019’da 12.4 milyon yolcu faydalandı. Havalimanında 2 terminal, 2 de pist bulunuyor. Pistler, kompozit, 3 3 bin 240×45 metre boyutlarında.

l İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanları yerli ve yabancı yolculardan tam not alıyor. Yolcular, söz konusu havalimanlarının rahat ve konforlu olduklarına işaret ediyorlar.

Yolcuları rahatlatan düzenleme

Önceki gün hizmete giren ve İstanbul Havalimanı’nda saatlik uçak iniş kalkış kapasitesini 80’den 120’ye çıkaracak olan üçüncü bağımsız pist, iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalmaya vesile olacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu” da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.