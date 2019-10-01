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Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Tavuk eti hızlı bozulabilen ve bozulduğunda da kanda yüksek miktarda mikroba yol açan bir yiyecektir.Çok az miktarda yağ içeren tavuk eti hem pek çok önemli vitamin ve minerali bünyesinde barındırdığı hem de pahalı olmadığı için genellikle her evde bolca tüketilebilen bir protein kaynağıdır. Tavuk etinin bozulduğunu anlamak için bir kaç yöntem vardır. Peki, Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 16:18
Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Tavuk eti hızlı bozulabilen ve bozulduğunda da kanda yüksek miktarda mikroba yol açan bir yiyecektir.Çok az miktarda yağ içeren tavuk eti hem pek çok önemli vitamin ve minerali bünyesinde barındırdığı hem de pahalı olmadığı için genellikle her evde bolca tüketilebilen bir protein kaynağıdır. Tavuk etinin bozulduğunu anlamak için bir kaç yöntem vardır. Peki, Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Pişmiş tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Tavuğun kokusuna bakın

Koku testi çiğ tavukta olduğu gibi pişmiş tavukta da işe yarayabilir, fakat bazen baharat ve diğer çeşniler kokuyu maskeleyebilir ve ayırt etmek zorlaşır.
Eğer tavuk çürük yumurta veya sülfür gibi kokuyorsa bozulmuş demektir.

Renkteki değişiklikleri kontrol edin

Eğer tavuk pane harcına bulanmışsa veya yağlanarak ya da marine edilerek şekli değiştirilmişse bu mümkün olmayabilir. Eğer pişirilen tavuğun rengi beyazdan griye doğru değişmeye başladıysa onu yemek güvenli değildir.

Küf olup olmadığına bakın

Küf çürümüş, kokuşmuş, bozulmuş tavuğun en bariz göstergelerinden biridir. Eğer tavuğun üzerinde siyah veya beyaz tüycükler ya da herhangi bir canlı organizma gelişimi beliriyorsa o tavuk acilen atılmalıdır. Kokusu birazcık garip olan bir tavuk bile seni rahatsız edebilir.

Yutmadan önce tavuğun tadını iyice aln

Eğer tavuğun bozulup bozulmadığından emin değilsen ve ziyan etmek istemiyorsan dikkatlice bir ısırık alabilirsin. Tavuğu hemen çiğneyip yutmak yerine tadını iyice alıp durup dikkatlice aldığın tadı kontrol etmelisin.

Garip veya biraz ekşi bir tadı varsa hemen ağzındaki parçayı tükürün ve kalanını da çöpe atın

Tavuğun bozulduğunu gösteren ipuçları

Eğer tavuğun bozulmuş sayılması için "Bu kadar gri veya yapışkan olması yeterli mi?" diye düşünüyorsan onu çöpe atmalısın.

Eğer tavuk tezgâha koyduğunda çözüldüyse, çöpe at.

Eğer dondurduktan sonra çözüp tekrar dondurursan artık o tavuğu artık kullanamazsın, çöpe at. Çözülüp tekrar dondurulmuş tavuğun bakteri yuvası olma potansiyeli yüksektir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:18
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