Pişmiş et dondurucuya konur mu?
Pişmiş et dondurucuya konur mu? Kurban bayramında yapılan kavurma ya da pişmiş kıymaları dondurucuda saklamak isteyenler oldu. Dolayısıyla akla ilk gelen soru "Pişmiş et derin dondurucuda saklanır mı?" oldu. Kıymayı fazla pişirmeden, yarı çiğ bir şekilde pişirip derin dondurucuya koyabilirsiniz. Peki ama kavurma derin dondurucuya konur mu? İşte merak edilen detaylar..
Derin dondurucuda pişmiş et saklanabilir. Kıymayı pişmiş koymak istiyorsanız, fazla pişirmeden, suyunu fazla salmadan sadece biraz ısı gösterdikten sonra paketlemelisiniz. Aksi takdirde dondurucudan çıkıp, yemeğe konduğunda, kuru bir tadı olacaktır. Dolayısıyla fazla pişirmeden koyabilirsiniz.
Dondurucuda etin ömrü ne kadar?
Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:
- Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.
- Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.
- Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.