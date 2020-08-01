Pişmiş et dondurucuya konur mu? Kurban bayramında yapılan kavurma ya da pişmiş kıymaları dondurucuda saklamak isteyenler oldu. Dolayısıyla akla ilk gelen soru "Pişmiş et derin dondurucuda saklanır mı?" oldu. Kıymayı fazla pişirmeden, yarı çiğ bir şekilde pişirip derin dondurucuya koyabilirsiniz. Peki ama kavurma derin dondurucuya konur mu? İşte merak edilen detaylar..