Pişmeyen cheesecake tarifi | Kolay cheesecake
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Pişirme zahmetine girmeden hızlı bir şekilde tatlı hazırlamak istiyorsanız; bu tarif tam size göre.
Pişmeyen cheesecake tarifi
Malzemeler:
Tabanı için;
1 buçuk paket yulaflı bisküvi
3 yemek kaşığı tereyağı
Kreması için;
1 su bardağı sıvı krema
1 paket labne peynir
4 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için;
Marmelat
Fındık
Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır?
Bisküvi ve oda sıcaklığındaki tereyağını rondoya alın ve çekin.
Kaselerin içerisine rondodan geçirdiğiniz bisküvilerden bölüştürün ve kaşıkla üzerlerine basıp düzeltin.
Bir kasede krema, labne peyniri ve pudra şekerini çırpın.
Çırptığınız kremayı bisküvilerin üzerine bölüştürün.
Kremanın üzerine ise marmelat, rondodan geçirilmiş bisküvi ya da fındık ile süsleyebilirsiniz.
Tatlınızı 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.