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Pişmeyen cheesecake tarifi | Kolay cheesecake

En kolay cheesecake tarifi | Lezzetli ve kolay bir tatlı tarifi arayanlar "Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır?" , "Kolay cheesecake nasıl yapılır?" , "Cheesecake tarifi" , "Kolay cheesecake için gerekli malzemeler" konularını araştırıyor. İşte, basit nefis cheesecake tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:19:00 -
Pişmeyen cheesecake tarifi | Kolay cheesecake

Pişirme zahmetine girmeden hızlı bir şekilde tatlı hazırlamak istiyorsanız; bu tarif tam size göre.

Pişmeyen cheesecake tarifi

Malzemeler:

Tabanı için;

1 buçuk paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı tereyağı

Kreması için;

1 su bardağı sıvı krema

1 paket labne peynir

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

Marmelat

Fındık

Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır?

Bisküvi ve oda sıcaklığındaki tereyağını rondoya alın ve çekin.

Kaselerin içerisine rondodan geçirdiğiniz bisküvilerden bölüştürün ve kaşıkla üzerlerine basıp düzeltin.

Bir kasede krema, labne peyniri ve pudra şekerini çırpın.

Çırptığınız kremayı bisküvilerin üzerine bölüştürün.

Kremanın üzerine ise marmelat, rondodan geçirilmiş bisküvi ya da fındık ile süsleyebilirsiniz.

Tatlınızı 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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