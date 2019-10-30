Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır? İşte, cheesecake tarifi
Tatlı krizlerinize hızlı bir çözüm arıyorsanız; pişmeyen cheesecake tarifi tam size göre. “En hızlı peynirli kek nasıl yapılır?” diye düşünüyorsanız karşınızda dillere destan cheesecake tarifi…
Tatlı krizlerinize hızlı bir çözüm arıyorsanız; pişmeyen cheesecake tarifi tam size göre. “En hızlı peynirli kek nasıl yapılır?” diye düşünüyorsanız karşınızda dillere destan cheesecake tarifi…
Pişmeyen cheesecake nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 paket yulaflı bisküvi
- 100 gram tereyağı
Kreması için;
- 2 poşet krem şanti
- 1 su bardağı süt
- 300 gram labne peynir
Üzeri için;
- 350 gram frambuaz
- 7 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı nişasta
- Yarım çay bardağı su
Yulaflı bisküvi ve tereyağını rondoya alın.
Bisküvileri toz haline getirin.
Rondodan çektiğiniz bisküvileri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye serin.
Bir kasede krem şanti ve sütü çırpın.
Kıvam alan krem şantiye suyunu süzdüğünüz labneyi ekleyin.
Yulaflı bisküvinin üzerine kremayı ince bir katman olarak sürün.
Kekinizi bu şekilde bir gece buzdolabında bekletin.
Ertesi gün frambuaz, su ve şekeri bir tencereye alın.
Tencereyi bir saat buzdolabında bekletin.
Bir saatin ardından tencereyi ocağa alın.
Nişastayı suyla açıp tencereye ekleyin.
Frambuazlar yumuşayınca ocağı kapatın ve blendardan geçirin.
Sos soğuyunca dolaptan çıkardığınız kekin üzerine sürün.
Tatlınızı en az 3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.