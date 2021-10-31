Pişmaniye tarifi, nasıl yapılır?

Ülkemizin yöresel lezzetlerinden olan pişmaniyenin nasıl tarifi.

Malzemeler

2, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Limon tuzu

2 kase un

Buz kalıpları

Yapılşı

2, 5 su bardağı şekeri 1 su bardağı su ile karıştırıp kaynatmaya başlıyoruz. Bir yandan da 2 kase unumuzu tavamıza alarak kavuruyoruz . Kaynamakta olan şerbetin kıvam aldığını anlamak için soğuk suya 1/2 damla damlatıyoruz macun kıvamına geldiyse alıyoruz ocaktan. Bu arada limon tuzu atıyoruz tepsimizin üzerini tereyağı ile yağlıyoruz tepsimizin altına buz kalıpları koyuyoruz ve tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. İyice macun kıvamına gelince elimize alıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz kavurduğumuz unu masa ya da tezgaha döküyoruz . Macun halka yapıp unun içine koyuyoruz. Macunu kopartmadan una yedirerek çekerek halka yapıyoruz. Afiyet olsun