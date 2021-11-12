Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok
Gazeteci Cengiz Alçayır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen bir ismin yaşadığı pişmanlığı ve sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Partili bir ismin ibretlik sözlerini paylaştı. Alçayır'ın paylaşımında İP'li ismin partiye katılması sonrası yaşadığı pişmanlık gözler önüne serildi.
"Hain dediğimiz HDP'yi sırtımızda taşıdık"
MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye katılan bir ilçe kurucusu, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Bu satırları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, 'İbretlik' notunu düştü. Alçayır'ın aktardığı bilgiye MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen bir isim, "Yıllarca mücadele ettiğimiz CHP zihniyetiyle kol kola girdik. Hain dediğimiz HDP'yi sırtımızda taşıdık..! Günün sonunda; İYİ Partiden ayrıldık, MHP'ye dönecek yüzümüz yok!" dedi. Alçayır'ın bu paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.