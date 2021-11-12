  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok
Siyaset

Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok

Gazeteci Cengiz Alçayır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen bir ismin yaşadığı pişmanlığı ve sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:35:00 -
Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Partili bir ismin ibretlik sözlerini paylaştı. Alçayır'ın paylaşımında İP'li ismin partiye katılması sonrası yaşadığı pişmanlık gözler önüne serildi.

"Hain dediğimiz HDP'yi sırtımızda taşıdık"

MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye katılan bir ilçe kurucusu, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Bu satırları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, 'İbretlik' notunu düştü. Alçayır'ın aktardığı bilgiye MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen bir isim, "Yıllarca mücadele ettiğimiz CHP zihniyetiyle kol kola girdik. Hain dediğimiz HDP'yi sırtımızda taşıdık..! Günün sonunda; İYİ Partiden ayrıldık, MHP'ye dönecek yüzümüz yok!" dedi. Alçayır'ın bu paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

654

OLSUN SEN YİNE TEMİZ NİYETLE MHPNİN KAPISINI ÇALARSAN DÖNERSİN 
  • Yanıtla
Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor
Gündem

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalı..
Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı
Ekonomi

Bir ilk olacak! İşte asgari ücrete beklenen zam oranı

Hükümet, cumhuriyet tarihinde asgari ücrete yapılan en büyük zam oranının geleceğini açıkladı. Vatandaşta beklenti yükselirken, 3.500- 4.000..
2023 için küstah planları ortaya çıktı! Türkiye’ye karşı şer ittifakı
Gündem

2023 için küstah planları ortaya çıktı! Türkiye’ye karşı şer ittifakı

İsrail sermayesinin desteğiyle dış politika ve istihbarata yönelen karanlık isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı harekete geçti. ABD’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay