Türkiye'de Temmuz ayında en çok satın alınan teknolojik ürün belli oldu: İnsanlar varını yoğunu ona yatırdı
MediaMarkt Türkiye’nin şehir bazlı satış verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında en çok satılan teknolojik ürün belli oldu.
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MediaMarkt Türkiye’nin şehir bazlı satış verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında en çok satılan teknolojik ürün belli oldu.
MediaMarkt Türkiye'nin şehir bazlı satış verilerine göre temmuz ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünü akıllı telefonlar oldu. Kulaklıklar ve buharlı ütüler de tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı. Antalya'da kulaklıklar öne çıkarken, sıcak havaların etkisiyle Aydın, Gaziantep ve Diyarbakır gibi pek çok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler de listede ilk 3'e girdi. MediaMarkt Türkiye'nin şehir bazlı satış verileri, yaz döneminde teknoloji tercihlerinde ülke genelinde hem ortak eğilimleri hem de bölgesel farklılıkları ortaya koydu.
MediaMarkt Türkiye'nin temmuz ayı satış verilerine göre, Türkiye genelinde şehirlerin en çok tercih ettiği teknolojik ürün kategorilerinin başında akıllı telefonlar yer aldı. Şehir bazlı adetsel bazda en çok satılan ilk üç ürün incelendiğinde akıllı telefonlar açık ara öne çıkarken, onları kulaklıklar ve buharlı ütüler takip etti. Tabletler, tablet kalemleri ve hafıza kartlarının da üst sıralarda yer alması, tüketicilerin akıllı telefonların yanı sıra mobil deneyimi tamamlayan ekosistem ürünlerine yönelik ilgisinin de güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi.
Şehir bazlı satış verileri, tüketici ihtiyaçlarının bölgesel olarak farklılaştığını da ortaya koydu. Antalya'da kulaklıklar en çok tercih edilen ürünler arasında öne çıkarken, sıcak havaların etkisiyle Aydın, Gaziantep, Tekirdağ ve Diyarbakır gibi birçok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler ilk üçe girdi.
Bazı şehirlerde tost makinesi, su sebili, akım korumalı priz ve şarjlı diş fırçası gibi ürünlerin ilk üçte yer alması, mevsimsel ihtiyaçların ve günlük yaşam alışkanlıklarının teknoloji alışverişlerine de yansıdığını gösterdi.
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