Türkiye'de Temmuz ayında en çok satın alınan teknolojik ürün belli oldu: İnsanlar varını yoğunu ona yatırdı

MediaMarkt Türkiye'nin şehir bazlı satış verilerine göre temmuz ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünü akıllı telefonlar oldu. Kulaklıklar ve buharlı ütüler de tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı. Antalya'da kulaklıklar öne çıkarken, sıcak havaların etkisiyle Aydın, Gaziantep ve Diyarbakır gibi pek çok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler de listede ilk 3'e girdi. MediaMarkt Türkiye'nin şehir bazlı satış verileri, yaz döneminde teknoloji tercihlerinde ülke genelinde hem ortak eğilimleri hem de bölgesel farklılıkları ortaya koydu.