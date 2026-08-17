Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Ankara'dan gelen Doğan Bulgun, Tuz Mağaraları'nı çok beğendiğini belirterek, Iğdır'a gelenlerin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. Çankırı'daki tuz mağaralarını da ziyaret ettiğini anlatan Bulgun, Türkiye'de doğu-batı doğrultusunda uzanan bir tuz hattının bulunduğuna ilişkin kendisine bilgi verildiğini ifade etti. Bulgun, mağaraların turistik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra doğal yapısının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunlar bizim, ülkemizin değerleri, Çankırı'yı da görsünler burayı da mutlaka görsünler." dedi. Mağaradaki havanın farklı olduğunu dile getiren Bulgun, belirli sürelerde dinlenme alanlarında vakit geçirmenin solunumla ilgili rahatsızlıklara iyi geldiğinin söylendiğini anlattı.