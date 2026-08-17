  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortalık karışacak: Türkiye'ye karşı sınırın sıfır noktasına görünmez filo rampaları konuşlandırılıyor Saksıda bir tane ile başladı, şimdi koca tarlaya ekiyor! Kilosu servet değerinde Üç olumsuzluk bir araya gelince risk artıyor 30-30-30 tehlikesi! Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor? Kene ısırığı sonrası bu görüntü varsa dikkat Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi Türkiye'de Temmuz ayında en çok satın alınan teknolojik ürün belli oldu: İnsanlar varını yoğunu ona yatırdı “Gökyüzünün canavarı” diyorlar! Değeri tamı tamına 170 milyon dolar: 14 adet Su-30 koptu geliyor İğne atsan, yere düşmez... Liderleri tutuklandığı gün Alihan Kuriş’in yandaşlarından dikkat çeken açılış
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi ve Mağaraları, 2021'den bu yana yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırlayarak doğal yapısı, serin atmosferi ve sağlık turizmine sunduğu imkanlarla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda yıllar boyunca gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, özellikle yaz aylarında sıcaklığın 38-40 dereceyi bulduğu Iğdır'da ziyaretçilere yaklaşık 13 derecelik serin ortam sunuyor.

#1
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarıyla turizme kazandırılan mağaralar, doğal yapısının yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarına yönelik terapi amacıyla da kullanılıyor. Merkezi 2021'de 55 bin kişi ziyaret etti, bu sayı 2022'de 104 bine, 2023'te 135 bine ve 2024'te 117 bin 307'ye yükseldi. Merkez, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 143 bin 209 ziyaretçiyi ağırladı.

#2
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Bu yıl ağustos ayı ortası itibarıyla siviller ve öğrenciler dahil 106 bin 998 kişinin gezdiği Tuz Mağaraları'nı 2021'den bu yana 661 bin 514 kişi ziyaret etti. Yerli turistlerin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği merkez, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tur programlarının önemli duraklarından biri haline geldi.

#3
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları sayesinde mağaralar yılın her döneminde ziyaret edilebiliyor. Turizm sezonunun ikinci yarısında da ziyaretçi yoğunluğunun sürmesi, yıl sonunda ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinde artış öngörülüyor.

#4
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Ankara'dan gelen Doğan Bulgun, Tuz Mağaraları'nı çok beğendiğini belirterek, Iğdır'a gelenlerin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. Çankırı'daki tuz mağaralarını da ziyaret ettiğini anlatan Bulgun, Türkiye'de doğu-batı doğrultusunda uzanan bir tuz hattının bulunduğuna ilişkin kendisine bilgi verildiğini ifade etti. Bulgun, mağaraların turistik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra doğal yapısının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunlar bizim, ülkemizin değerleri, Çankırı'yı da görsünler burayı da mutlaka görsünler." dedi. Mağaradaki havanın farklı olduğunu dile getiren Bulgun, belirli sürelerde dinlenme alanlarında vakit geçirmenin solunumla ilgili rahatsızlıklara iyi geldiğinin söylendiğini anlattı.

#5
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

İstanbul'dan gelen diyetisyen Burcu Konar da Tuz Mağarası'nı gezmek istediğini ve buradaki atmosferi deneyimlemekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Tuzun vücut için önemli bir sodyum kaynağı olduğunu belirten Konar, doktor tarafından kısıtlama getirilmemiş kişilerde günlük tuz tüketiminin 5-6 gramı geçmemesi gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi

Konar, yemeklerin tadına bakılmadan tuz eklenmesinin sık yapılan hatalardan olduğuna, tüketimde ölçülü olunması gerektiğine dikkati çekti. Tuz Mağarası'nın büyüklüğünden etkilendiğini anlatan Konar, "Daha önce Çankırı'ya gitmiştim, Tuz Mağarası'nı gezmiştim ama bu kadar heybetli değildi. Çok güzel, Iğdır çok sıcak, burası da 13 dereceymiş, çok rahatladık, sanki içeride püfür püfür bir klima var." diye konuştu. Konar, Iğdır'a gelenlere Tuz Mağaralarını ziyaret etmeleri ve bölgenin doğal güzelliklerini görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!
Teknoloji

Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli!

Sosyal medyada paylaşılan ve İsrail bağlantılı şirketlere yönelik boykot çağrıları yapan İrbak platformuna ait bir görselde, aralarında Waze..
'Hizbullahla temas halindeyiz'
Dünya

'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cep..
Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz
Dünya

Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz

PKK'nın Suriye ayağı PYD-SDG’nin Ayn-el Arab Sorumlusu Mahmut Berhudan, “Birkaç gün içinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim ya..
Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor
Dünya

Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor

İç savaşın şiddetlendiği Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, son 24 saatte Husilere 181 operasyon düzenledi. Husiler, saldırı..
Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme
Gündem

Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme

Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23