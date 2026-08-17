Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi
Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi ve Mağaraları, 2021'den bu yana yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırlayarak doğal yapısı, serin atmosferi ve sağlık turizmine sunduğu imkanlarla bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda yıllar boyunca gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, özellikle yaz aylarında sıcaklığın 38-40 dereceyi bulduğu Iğdır'da ziyaretçilere yaklaşık 13 derecelik serin ortam sunuyor.