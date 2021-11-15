Pislik, rezalet! Kelimeler yetmiyor: İşte Batı uygarlığı
ABD'li Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, sahnede yaptığı iğrençlikle Batı'nın uygarlık düzeyini gösterdi.
ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde düzenlenen festivalde, çağdaş Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koyan iğrenç bir olay yaşandı.
Batı'nın iğrenç yüzü
Brass Against'in ABD'li solisti Sophia Urista, sahneye sırt üstü uzanan erkek hayranının yüzüne, çömelerek bevletti.
Sahnede yaşanan anlar görenlerin midesini bulandırırken, "çağdaş yaşam" özentilerinin hayranlık duyduğu Batı'daki iğrençliği gözler önüne serdi.