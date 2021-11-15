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Dünya Pislik, rezalet! Kelimeler yetmiyor: İşte Batı uygarlığı
Dünya

Pislik, rezalet! Kelimeler yetmiyor: İşte Batı uygarlığı

ABD'li Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, sahnede yaptığı iğrençlikle Batı'nın uygarlık düzeyini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:22:00 -
Pislik, rezalet! Kelimeler yetmiyor: İşte Batı uygarlığı

ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde düzenlenen festivalde, çağdaş Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koyan iğrenç bir olay yaşandı.

Batı'nın iğrenç yüzü

Brass Against'in ABD'li solisti Sophia Urista, sahneye sırt üstü uzanan erkek hayranının yüzüne, çömelerek bevletti.

Sahnede yaşanan anlar görenlerin midesini bulandırırken, "çağdaş yaşam" özentilerinin hayranlık duyduğu Batı'daki iğrençliği gözler önüne serdi.

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