  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın yanında görünce koruması hemen koştu! Etkisiz hale getirildi

Türkiye'den en çok konut alan artık Araplar değil! Şimdi onlar çılgınlar gibi ev toplamaya başladı

Meral Akşener’den başlayın Özgür Özel’e kadar! “Nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

İçinde sadece hasta ve yaralıların bulunduğu hastaneyi ele geçirdi İsrail’in sahte zaferi Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan tek tek açıkladı

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Cola Cola'ya karşı Türkiye yerli ve milli kola üretti! Bütün marketlerde 32,5 liradan satılacak
Aktüel Pişkin savunma: Sarhoştum, hatırlamıyorum
Aktüel

Pişkin savunma: Sarhoştum, hatırlamıyorum

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:52:00 -
Pişkin savunma: Sarhoştum, hatırlamıyorum

Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kesip, kaçan Celalettin A., yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kesip, kaçan Celalettin A., yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.


Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halinde olan 18 aracın lastikleri, 13 Kasım gecesi kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan araç sahipleri, lastiklerinin kesildiğini görünce polise haber verdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, araç lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin Celalettin A. olduğunu tespit etti.

Evinde gözaltına alınan Celalettin A., gece yarısı alkol alıp, sarhoş olduğunu ve araç lastikleri kestiğini hatırlamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

ozaman beyfendi ayılmış o zaman ceza iki katı olmalı ya farkına varmasa yola çıksa kontrolü kaybetse ve kaza ypasa ölenlerin sorumlsuu kim olacak. adam öldürmeye teşebbüseten yargılansın. o zıkkımı evinizde içmeyi öğreneceksiniz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23