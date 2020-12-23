Pişkin CHP tecavüzleri unutturma peşinde

Yeni Akit Ankara

Partinin sarsılan imajını boyamak üzere harekete geçen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ‘YaşamHak Projesi’ ile CHP’nin şiddet gören, mağdur edilen kadınların sığınacakları bir yuva olmasını hedeflediklerini belirterek, partide 7/24 saat esasına göre çalışan bir çağrı merkezi kurduklarını ve gelen her türlü çağrıyı titizlikle değerlendirdiklerini anlattı.

Varsa yoksa istanbul sözleşmesi

Boş vaatlerinde daha da ileri giden CHP’li Nazlıkaya, iktidara geldiklerinde ‘Kadın Bakanlığı’ kuracaklarını dile getirerek, “Kadın erkek fırsat eşitliğini hayatın her alanında sağlayacağız. Dilimizden cinsiyetçi kelimeleri ve özdeyişleri arındıracağız. İstanbul Sözleşmesi’nin ve kadını şiddete karşı koruyan 6284 sayılı Yasa’nın tartışmaya açılması kabul edilebilir değil. Bu yasalara sahip çıkacağız” diyerek esas niyetlerini ortaya koydu.

“Önce kendi içindeki tecavüzleri çözsün”

Nazlıkaya’nın açıklamalarını Akit’e değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şunları dile getirdi: “CHP’nin yaptığı tam bir komedi. Önce kendi içindeki taciz ve tecavüz olaylarını aydınlatması gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız zaten şiddete maruz kalmış kadına yönelik psikolojik destek, sığınma evleri başta olmak üzere gerekli her türlü desteği veriyor. KADES uygulamasıyla şiddet gören kadınlarımıza yönelik gereken her türlü tedbiri alıp uygulama yapılıyor. Hangi kadın CHP’nin bu projesine destek olacak? Kafasını kuma gömmüş deve kuşu gibi davranıyorlar. Sanki orada kadınlar tacize, tecavüze uğramamış, şiddete uğramamış gibi. Önce kendi içlerindeki sorunları çözmeleri gerekir. Bir algı yürütmeye çalışıyorlar. Sanki kadına yönelik hiçbir şey yapılmamış, şimdi onlar yapacaklarmış gibi. Maalesef kendileri şiddetin uygulayıcısı konumundalar. Önce o konumdan çıksınlar.”

Hiç inandırıcı değil

AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu da, şunları ifade etti: “Kendi partisinde kadınların haklarını koruyamayan, partisindeki taciz iddialarına bir tek kelime olsun cevap vermeyen bir Kadın Kolları Genel Başkanı’nın, bu tarz açıklamalarını çok inandırıcı bulmuyorum. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kuruluşundan ve faaliyetlerinden emin değil ki, hanımefendi cinsiyet eşitliği için kadın bakanlığı kurmak istiyor. Çok tezat bir düşünce. CHP’nin her tarafı tezat. Büyük pişkinlikle parti içindeki kadına yönelik taciz ve tecavüz iddialarını görmezden gelmeye çalışıyor. Üzerini örtmeye çalışıyor. Önce bu sorunlu tavırlarını düzeltmeliler.”