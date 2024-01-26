Pişirilmeden önce! Ailelere çağrı: günlük en az bu kadarını yapın! Sağlığınız bozulmasına yol açan hatalar

Günlük beslenme alışkanlıklarımızı oluştururken gıda güvenliği büyük önem taşır. Bazı besinlerin pişirilmeden önce yıkanmaması gerektiğini birçok kişi ne yazık ki bilmiyor. Bu besinlerin yıkanması, içerdikleri besin öğelerini ve lezzetlerini kaybetmelerine neden olabilir ve hatta sağlığınıza zarar verebilir. Hangi besinleri yıkamadan pişirmeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

PİŞİRİLMEDEN ÖNCE ASLA YIKANMAMASI GEREKEN 4 BESİN

YUMURTA

Yumurtanın kabuğunda yaklaşık 17 bin tane por denen delikler bulunur. Yumurtayı yıkadığınız zaman por denen bu delikler genişler ve yumurtanın kabuğunda bulunan bakteri ve pislikler bu gözeneklerden içeriye girer.

TAVUK

Tavuk suyla temas ettiği zaman üzerinde bulunan bakteriler hızlı bir şekilde yayılır. Bu durumda diğer besinlere ve malzemelere yerleşen bakteriler gıda zehirlenmesine neden olabilir.

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MANTAR

Mantarın süngerimsi yapısı suyu içerisine çekip hapsedeceğinden dolayı hem mantarın lezzetini hem de rengini olumsuz etkiler. Dış yüzeyindeki bakteri ve mikroplar bu durumda mantarın içerisine hapsolmuş olur.

MAKARNA

Makarna pişirilmeden önce yıkandığında içerisindeki nişasta kısmen ortaya çıkar. Makarnanın tadının bozulmasına sebep olur.