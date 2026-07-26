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Gündem Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği
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Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği

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Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş, tilkiye pişirdiği kanatları elleriyle yedirdi.

Pülümür ilçesine bağlı Mezra köyünde yaşayan bir vatandaş, doğada karşılaştığı tilkiyi elleriyle besledi. Vatandaşın pişirdiği tavuk kanatlarını çekinmeden alan tilki, bir süre yanından ayrılmadı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, tilkinin sakin tavırları dikkat çekti. Doğal yaşamın güzelliklerini gözler önüne seren görüntüler, yaban hayvanlarının zaman zaman insanlara güven duyabildiğini de ortaya koydu.

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