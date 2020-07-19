Pişi tarifi mayalı | Mayalı pişi hamuruna ne katılır?

Mayalı pişi yaparken öncelikle mayayı aktive etmek, ardından da hamurun iyi yoğurulduğundan emin olmak gerekir. Son olarak güzelce mayalanan hamuru kızartmak en kolay aşama haline dönüyor.

Malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

yarım paket yaş maya

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Öncelikle ılık su, maya ve toz şekeri karıştırarak mayanın aktive olmasını sağlayın. Ardından bütün malzemeleri ilave ederek yoğurun.

Güzzel bir hamur elde etmek için ortalama 8-10 dakika kadar yoğurun.

Bütün malzemeler özdeşleştiğinde hamurun mayalanması için sıcak bir kenarda, üzeri örtülü bir şekilde bekletin.

Mayalanan hamuru bir kere karıştırın ve bezeler halinde ayırın. 5 dakika kadar hamurun dinlenmesini sağlayın.

Elinizle şekil vererek ya da dilediğiniz boylarda keserek hamurunuzu kızartın.

Şimdiden afiyet olsun...