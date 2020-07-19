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Kadın - Aile

Pişi tarifi mayalı | Mayalı pişi hamuruna ne katılır?

Mayalı pişi yapmak aslında sanıldığından daha da basittir. Peki ama pişi nasıl yapılır? Pişi hamuruna ne katılır? Çok basit malzemelere sahip olan pişiyi basitçe yoğurmak ve dilediğiniz boyutlarda, kızgın yağda kızartmak yeterlidir. İşte mayalı tam kıvamında pişi tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:00:00 -
Pişi tarifi mayalı | Mayalı pişi hamuruna ne katılır?

Mayalı pişi yaparken öncelikle mayayı aktive etmek, ardından da hamurun iyi yoğurulduğundan emin olmak gerekir. Son olarak güzelce mayalanan hamuru kızartmak en kolay aşama haline dönüyor.

Malzemeler

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • yarım paket yaş maya
  • 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Öncelikle ılık su, maya ve toz şekeri karıştırarak mayanın aktive olmasını sağlayın. Ardından bütün malzemeleri ilave ederek yoğurun.

Güzzel bir hamur elde etmek için ortalama 8-10 dakika kadar yoğurun.

Bütün malzemeler özdeşleştiğinde hamurun mayalanması için sıcak bir kenarda, üzeri örtülü bir şekilde bekletin.

Mayalanan hamuru bir kere karıştırın ve bezeler halinde ayırın. 5 dakika kadar hamurun dinlenmesini sağlayın.

Elinizle şekil vererek ya da dilediğiniz boylarda keserek hamurunuzu kızartın.

Şimdiden afiyet olsun...

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