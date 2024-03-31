Pişerken kötü kokuyor ama en sağlıklı turşu o! Akıllardaki soru ilk kez listelendi: 1 porsiyon bile ilaç gibi!

İçeriğindeki kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor.

DİKKAT: Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından dikkatli kullanılmalı.

HİPERTİROİDİ OLANLAR

Yapısında bulunan bazı maddelerin tiroit bezlerinin çalışmasını yavaşlatması nedeniyle, beyaz lahanayı hipertiroidi olan yani tiroitleri az çalışan kişilerin haftada iki kezden fazla tüketmeleri uygun görülmemekte.

Birçok sebzeye göre, C vitamini yönünden içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana, enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

SİNİRLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Beyaz lahana tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı.

Beyaz lahananın bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği ya da salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz.

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TOK TUTUYOR, ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Lif açısından zengin olan beyaz lahana bu sayede uzun süre tok tutuyor. Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana diyetler için oldukça uygun bir sebze. 100 gramında 24 kcal enerji var. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde diyete kalori getirisi daha az oluyor.

Yapısında bulunan lif ve bazı maddeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bir sebze olan beyaz lahana, bu sayede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını sağlıyor. Beyaz lahana su ile beraber sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlıyor.

KEMİKLERİ KORUYOR

Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10'u, 100 gram beyaz lahana ile karşılanabiliyor. Üstelik beyaz lahananın çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemiyor.

Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca yaprak kısımlarında daha yoğun olarak bulunan posa sayesinde de bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği oldukça yüksek bir sebze.

KANSERE KARŞI KORUYOR

Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşıyor ve kansere karşı koruyor. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor.

TURŞUSU PROBİYOTİK ÖZELLİĞE SAHİP

Turşunu yaparak beyaz lahanaya probiyotik özellik kazandırabilirsiniz. Ancak turşu içine eklenen tuz, probiyotik miktarının azalmasına neden olabilir. Probiyotikler bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterilerdir.Bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı vücudu korurlar. Sadece unutulmaması gereken şey, turşuyu mutlaka sirke ile hazırlamak ve olgunlaştığında hem lahanasını yemek hem de suyunu içmek.

BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ

3 kilo ağırlığında bir lahanayı istediğiniz büyüklükte doğrayıp yıkadıktan sonra tuz ile iyice ovun. Sabaha kadar süzülerek bekleyen lahanaları, süzülen suyunu kullanmadan temiz bir 5 kiloluk cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralara 5-6 diş sarımsağı ve eğer isterseniz havuç dilimlerini koyun. Kavanozun üzerine 7-8 adet nohut ekledikten sonra 1,5 su bardağı sirkeyi kavanoza dökün. Üzerini, içine 4 yemek kaşığı kayatuzunu eklediğiniz kaynamış ve soğutulmuş su ile doldurun. İçinde hava kabarcıkları olmamasına ve kapağını kapadıktan sonra da hava almamasına özen göstererek karanlık bir yerde, oda sıcaklığında 2 hafta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Turşu neden kokar?

Domates ve lahana turşusunda görülür. Buna zar yapan mayalar veya laktik asit fermantasyonunda görev alan bazı bakteriler neden olabilir. Ayrıca fermantasyonun yüksek sıcaklıkta yapılması ve turşuların kış aylarında donma sıcaklığından korunması da bu bozulmayı oluşturabilir.

Bozuk turşu nasıl anlaşılır?

Turşunuzun üzerinde beyazlıklar oluştuysa tüketmeyin!

Turşu suyunun üzerinde oluşan beyazlıklar küf tabakasıdır. Bu beyazlıklar sağlığa faydalı bakteri oranının bozulduğu anlamına gelmektedir. Turşu suyu üzerinde beyazlıklar oluştuğunda tüketmekten kaçınılmalıdır.