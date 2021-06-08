Pirinç ve un gibi baklagillerin böceklenmemesi için ne yapılmalı? Böceklenen baklagiller nasıl temizlenir?

Bakliyatlar yapısı bakımından çabuk böceklenebileceği için nemli ortamlardan uzak tutulması gereken besinlerdir. Özellikle yaz mevsiminde sıcak havaların etkisiyle baklagiller daha çabuk böceklenebilmektedir. Baklagillerin böceklenmesine engel olmak istiyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Pirinç ve un gibi baklagillerin böceklenmemesi için ne yapılmalı?

1- Bakliyatların saklanması için saklama kapları pratik bir yöntemdir. Plastik saklama kaplarından uzak kalmalı, cam saklama kavanozlarını tercih etmelisiniz.

2-Defneyaprağını kullanarak böcekleri bakliyatlarınızdan uzak tutabilirsiniz. Defne kokusundan hiç hoşlanmayan bakliyat böcekleri defne yaprağının bulunduğu ortamda oluşmazlar. Un, pirinç ve mercimek gibi baklagillerde kullanabilirsiniz.

3- Pirinç ve bulgur gibi bakliyatların yer aldığı saklama kaplarına bir miktar tuz eklemelisiniz. Örneğin : 1 kiloluk pirince 1 yemek kaşığı tuz yeterlidir.

4- Nemden ve sudan uzak tutun ve bez torbalarda saklamayı tercih edin.

Böceklenen baklagiller nasıl temizlenir?

Böceklenen baklagilleri temizledikten sonra tüketmenin bir zararı yoktur. Yalnız böcekler iyi temizlenmeli ve un ve benzeri üzerinde son kullanma tarihi olan baklagillere dikkat edilmelidir.