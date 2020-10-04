Pirinç tanelerine "cihar yar-i güzin" olarak bilinen 4 halifenin isimlerini yazdı

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Gözle görülemeyecek kadar küçük, ince yazı ve hat sanatı gubarinin Türkiye'de bilinen iki ustasından biri olan Ömer Faruk Tekin, gelincik kılı ile yaklaşık 3 aylık çalışmasının sonucunda 9 pirinç tanesine ayrı ayrı Allah lafzı, Kelime-i Tevhid, Hazreti Muhammed, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile 4 halifenin isimlerini yazdı.

Gubari hat sanatıyla incir çekirdeklerinden yaptığı dünyanın en küçük 99 ve 33'lük tespihinin her tanesine "Allah" yazan ve incir çekirdeğine Türk bayrağı motifi yapan, bir pirinç tanesine besmeleyle İhlas suresini yazan Tekin, bu defa da pirinç tanelerine, "dört halife" veya "dört seçkin dost" (cihar yar-i güzin) olarak bilinen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerini yazdı.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu sanatı icra ettiğini belirterek eserinin, dünyanın en küçük cihar yar-i güzinleri olduğunu söyledi.

Cihar yar-i güzinlerin camileri süslediğini belirten Tekin, "Dünyanın en büyük cihar yar-i güzinleri, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazmış olduğu ve günümüzde de Ayasofya Camisinde sergilenen, 7,5 metre büyüklüğündedir. Bu yaptığım da dünyanın en küçükleri. Yani bunun küçüğü daha yok. Araştırmalarımıza göre İslam alemi içerisinde bu büyüklükte cihar yar-i güzin olarak hiç olmadığı için dünyanın en küçüğü diyorum." dedi.

Tekin, sırasıyla 9 pirinç tanesinin üzerine, "Allah celle celaluhu", "Muhammed aleyhisselam", "Ebubekir radıyallahu anh", "Ömer radıyallahu anh", "Osman radıyallahu anh", "Ali radıyallahu anh", "Hasan radıyallahu anh", "Hüseyin radıyallahu anh" isimlerini, bir pirinç tanesine de "La ilahe illallah Muhammeden Resulullah" Kelime-i Tevhidi'ni yazdığını söyledi.

- "Pirinç tanesi üzerine Fatiha suresini çalışma niyetim var"

Çalışmasını yaklaşık 3 ayda tamamladığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bir pirince yazmak, özel mikro fırçalarla, özel mürekkeplerle yazdıktan sonra tashih dediğimiz düzeltme işleminden geçiyor. Bu sanatta en ufak bir dikkat dağınıklığı, en ufak bir kural dışı hareket, yapmış olduğunuz bir haftalık emeği yok edebiliyor. Çok hassas bir şekilde bir hafta süreyle bir pirinç tanesi üzerinde çalıştım.

Mikroskopla çalışıyorum, bu araç bizim sanatımızın olmazsa olmazlarından. Farklı büyüklükte mercekler de kullanıyoruz. Bundan sonra da bir pirinç tanesi üzerine besmele ile beraber Fatiha suresini çalışma niyetim var."