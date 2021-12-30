Pirinç suyu saça nasıl uygulanır, faydaları nelerdir?

Saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olan pirinç suyu, içerisinde bulunan aminoasitler sayesinde yeniden saçın oluşmasına ve daha hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca B,C ve E vitaminleri bakımından oldukça fazladır.

Pirinç suyu saçı faydaları

Bakım yapılmayan normal saçlar her ay uzamaya devam eder ancak bu uzama oldukça azdır. Ayda bir veya iki santim uzayan saçlara haftada üç kez pirinç maskesi yapıldığında bu uzunluklar artar. Saç diplerine düzenli uygulanan pirinç suyu, bir ay içinde beş santime kadar uzama imkanı sunar. Böylelikle kısa zamanda yüksek verim alınmasına yardımcı olur.

Pirinç suyu saç uzatır mı?

Saçlarınızın yumuşak olmasını ve uzamasını istiyorsanız banyodan sonra pirinç suyuyla yıkayabilirsiniz. Pirinç suyu saçların uzamasına yardımcı olurken aynı zamanda ipeksi ve yumuşak bir kıvama gelmesini sağlıyor.

Pirinç suyu nasıl yapılır?

Saçlara uygulanacak olan pirinç suyu maskesinin yapımı oldukça basittir. Bir buçuk bardak suyun kaynatılmasının ardından içine bir çay bardağı pirinç eklenir. On dakika kaynama süresinin ardından ocağın altı kapatılır. Pirinçler bir süzgeç yardımıyla süzülerek elde edilen pirinç suyunun ılıması veya soğuması beklenir.

Pirinç suyu elde etmek için kullanılan bir diğer yöntem soğuk sudur. Oda sıcaklığındaki bir buçuk bardak suyun içine bir çay bardağı pirinç ilave edilir. Pirinçlerin şişmesi ve özünü salması için bir gece beklenir. Ertesi gün süzülen pirinçlerin ardından elde edilen pirinç suyu bakım için kullanılmaya hazır hale gelir.

Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

Banyo yaparken kullanılabilen maskelerden biri pirinç suyu maskesidir. Öncelikle şampuan veya sabun yardımıyla saçların iyice yıkanarak temizlenmesi gerekir. Temiz olmayan saçlara uygulandığı taktirde saç diplerinde bulunan yağ tabakası pirinç suyunun emilimini engeller. Islak saç diplerine bir pamuk yardımıyla öncesinden hazırlanmış olan pirinç suyu sürülür. On dakika masaj yapıldıktan sonra saçlar suyla durulanır ve maske tamamlanmış olur.

Ayrıca pirinç suyu cildi nemlendiriyor ve yumuşatıyor. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırıyor. Cilt lekelerini tedavi ediyor. Özellikle cildi beyazlatma özelliği ile biliniyor.

Pirinç suyu kaç gün saklanır?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki; pirinç suyu hazırlandığı anda kullanıma alınıp bekletilmemelidir. Ancak fazla olan ve artan pirinç suyunu 2-3 günlüğüne buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.