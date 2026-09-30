Pire için koca kümesi yaktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kısaca ölçüsüz tepki anlamına gelen ‘pire için yorgan yakmak’ deyimi, Tekirdağ’da kazara da olsa gerçek oldu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, kümesteki pireleri tütsüyle uzaklaştırmak isteyen yaşlı kadının yaktığı tütsü kümesi kül etti.
M.B. isimli yaşlı kadın, boş kümesteki pireleri tütsüyle kovmak istedi. Bu sırada tütsüden çıkan alevlerin çevredeki kuru otları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreye yayılmasının önüne geçilirken, kümes kullanılamaz hale geldi.