  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump şov! Yapay zekanın adı değişti İBB davası devam ediyor! Bağış adı altında haraç Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında! Fon soruşturmasında 1,2 milyar TL’lik 5 villaya el konuldu Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan ortak sızma harekatı! Birlikte daha güçlü, daha korkutucu… Sisi Süveyş'teki zararın boyutunu açıkladı! 20 milyar dolar yok oldu Operasyon öncesi fondan 3 milyar 92 milyon çekmişti: CHP’li eski vekilin kardeşi Balıkçı İsmet gözaltına alındı Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi! Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu
Yerel Pire için koca kümesi yaktı
Yerel

Pire için koca kümesi yaktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pire için koca kümesi yaktı

Kısaca ölçüsüz tepki anlamına gelen ‘pire için yorgan yakmak’ deyimi, Tekirdağ’da kazara da olsa gerçek oldu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, kümesteki pireleri tütsüyle uzaklaştırmak isteyen yaşlı kadının yaktığı tütsü kümesi kül etti.

M.B. isimli yaşlı kadın, boş kümesteki pireleri tütsüyle kovmak istedi. Bu sırada tütsüden çıkan alevlerin çevredeki kuru otları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreye yayılmasının önüne geçilirken, kümes kullanılamaz hale geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23