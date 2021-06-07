Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Kolay mısır ekmeği tarifi
Pırasalı mısır ekmeği tarifi | Leziz ve farklı bir ekmek tarifi arayanlar mısır ekmeği tariflerini araştırıyor. Peki, pırasalı ekmek nasıl yapılır? Pırasalı mısır ekmeği tarifi
Kahvaltıya, yemeklerin yanına bir hayli çok yakışan pırasalı mısır ekmeğini evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, pırasalı mısır ekmeği tarifi.
Kolay mısır ekmeği tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1 yemek şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 2 su bardağı mısır unu
- 1 çay kaşığı karbonat
İç malzemeler:
- 2 adet pırasa
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır?
Kuru soğan ve pırasayı doğrayın.
Bir miktar sıvı yağda soğan, sarımsak ve pırasayı kavurun.
Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.
Yumuşayan sebzelerin altını kapatıp soğumaya bırakın.
Bir kasede yumurta, şeker, tuz, sıvı yağ, yoğur ve karbonatı karıştırın.
Mısır ununu azar azar ekleyerek, karıştırın.
Ardından pırasalı karışımı ekleyip güzelce karıştırın.
Yağladığınız cam tepsiye karışı boşaltın.
Ekmeğin üzerini düzeltin ve küçük bir parça tereyağını en üste bırakın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ekmek kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.