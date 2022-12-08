Pırasa çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü pırasa çorbası tarifi
Kış aylarında sofralardan çorbalar eksik olmaz. Sıcacık ve farklı bir çorba tarifi arayanlar 'Pırasa çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Kış mevsiminin olmazsa olmaz sebzelerinden olan pırasa ile leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz. İşte, leziz pırasa çorbası tarifi...
Tam ölçülü pırasa çorbası tarifi
Malzemeler:
- 4 adet orta boy pırasa
- 2 adet patates
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2-3 diş sarımsak
- 1 çay bardağı süt
- 1 litre tavuk suyu
- Tuz
Pırasa çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle pırasaları ince ince dilimleyin.
Patatesleri küp küp doğrayın.
Tereyağını tencereye alın.
Pırasa, patates ve sarımsakları kavurun.
Pırasa yumuşayınca sıcak su ya da tavuk suyunu ekleyin.
Patatesler yumuşayınca çorbayı blenderdan geçirin.
Ardından tencereye süt ekleyin.
Çorbanızı baharat ve kıtır ekmekle süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.