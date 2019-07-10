0553 313 94 23

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

- İspanya Ulusal Mahkemesi, Barcelonalı futbolcunun imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle verilen 2,1 milyon avroluk cezaya yaptığı itirazı reddetti

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı


MADRİD (AA) - İspanya'da Maliye tarafından eksik vergi ödemekle suçlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye verilen 2,1 milyon avro para cezası onandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle Merkez İdari Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 2,1 milyon avroluk para cezasına Pique'nin yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal Mahkeme, Pique'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden düşük vergi ödemek için 2006 yılında kurduğu Kerad Project adlı şirketini kullandığına kanaat getirdi.

Pique'nin birlikte yaşadığı eşi ve iki çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İspanya'da Maliye, son yıllarda futbolcuların hesaplarını sıkı kontrolden geçirirken, geçmişte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Neymar, Marcelo, İker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao gibi isimler vergi kaçırma suçundan para cezaları almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
  1. Barcelona
  2. Gerard Pique
  3. ispanya
  4. vergi cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyin kanaması nasıl gerçekleşir? Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?
    1. Beyin kanaması nasıl gerçekleşir?..
    2. Engelli sporcudan İrfan Buz’a resim
    3. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    4. Borsada değer kaybeden hisseler
    5. Salih Uçan Alanyaspor’da
    6. Borsada işlem hacmi sıralaması
    7. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    8. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    9. Çocuklarda bayılma neden olur?
    10. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    11. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    12. Borsada endekslerin değişimi
    13. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    14. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    15. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    16. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    17. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    18. Her yerde aranan FETÖ'cü albay,..
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    21. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    22. Vali Canbolat’tan örnek polis ve..
    23. Doğum çantasına neler koyulmalı? Doğum..
    24. Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan..
    25. Karabük’te kısa süreli yağış yolları..
    26. Suriyeli çocuğun rögara düşerek..
    27. Trabzon’a bir polise soruşturma
    28. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    29. Kozluk’ta çıkan yangında buğday..
    30. Hava ambulansı boynu kırılan kadın..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"