Pinheiro 5 yıllık teklifi geri çevirdi

Beşiktaş’ın el sıkıştığı ve büyük ihtimalle hafta sonu İstanbul’a getirteceği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Prensip anlaşmasına varılan 45 yaşındaki Pinheiro'nun bu hafta sonu İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe derbisini tribünden izlemesi ve ardından Beşiktaş yönetimiyle yapacağı son görüşmenin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş ile anlaştığını bildirmesinin ardından Estoril’in gitmemesi için 5 yıllık teklif yaptığı Pinheiro, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine gidiyorum. Bu benim için de fırsat. Orada kendimi göstermek istiyorum. Estoril benim evim sizlere teşekkür ediyorum" diyerek konuyu kapattı.

Bruno Penhiro'nun yarın gece Estoril'in başında son kez sahaya çıkıp taraftara veda edeceği ardından İstanbul’a gelerek Fenerbahçe derbisinde tribünde olacağı öğrenildi.