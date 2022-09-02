P!NÇ'ten 20 yaşında evlenen kızlara çok ağır sözler! Evlilik yapmayı karalayıp gayr-i meşru ilişkilere özendirdi..

Yeniakit.com.tr

P!NÇ adlı sosyal medya programının sunucusu Oğuzhan Uğur, skandal ifadelerle 20 yaşında evlilik yapan genç kızları hedef aldı.

Kadınların mutfak başta olmak üzere ev işlerini yapmaması gerektiğini savunan Uğur, genç kızların küçük yaşlardan itibaren ev işleri yaptırılarak bunaltıldığını ve kızların evden kaçmak için evlendiğini öne sürdü.

Evlilik yapmayı karalayıp gayr-i meşru ilişkileri özendirdi!

20 yaşındaki genç kızların evlilik yapmasına, "Daha hayali oturmamış kızcağız, 'ama benim eşim..' diye gururla söylüyor. Kendilerine en büyük zararı kendileri veriyor." sözleri ile karşı çıktı.

20 yaşında evlenip yuva kuranları çirkin sözlerle hedef alan Uğur, gayr-i meşru ilişkileri özendirmeye çalışarak şöyle devam etti:

20 yaşında kız evlenerek kurtarıyor kendini. 21 yaşına gelen akranı evlenemedi diye dalga geçerek dedikodusunu yapıyor: Kötü kız zaten, üç tane erkek arkadaşı olmuş.. Yani bizim sistemde zarar gören herkes kendine zarar vermeye devam ediyor.