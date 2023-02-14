PINÇ Oğuzhan Uğur'a anlayacağı dilden cevap!

Devlet Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da AHBAP’çılar, BABALA’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" diye sordu.

Bahçeli, partisinin Grup toplantısında konuştu.

Deprem yardımları için AFAD’ı işaret eden Bahçeli, “AHBAP’çılar ve BABALA’cılar gibi sahtekerların TV’lerde artık yer alamaması gerekir” dedi.

PINÇ'in anlayacağı dilden cevap!

Devletin deprem bölgesinde yetersiz kaldığı eleştirilerine de cevap veren Bahçeli, “Dünyanın neresinde olursa olsun bu çaptaki doğal afetle ve yıkıcı etkileriyle başa çıkmak kolay değildir. Devletin ve hükümetin hakkını teslim etmek lazımdır.” dedikten sonra, Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur için sert ifadeler kullandı:

Devletin yapamadığı ne vardır da AHBAP’çılar, BABALA’cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladı iddiasını yayanlar afet bölgesinde neyin peşindedir. AHBAP’çılar, BABALA’cılar, bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur.

'Makul bir zaman kolladım'

“Devletimiz ve hükümetimiz en aşağılık karalama ve iftira kampanyalarına aldırış etmeden görevini yaptı.” ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, deprem bölgesine niye gitmediğini de şu sözlerle anlattı:

Sayın Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerde incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla buluştu, acıları paylaştı. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara’dan anbean takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

Depremden zarar görmüş illerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla, kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir. Milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. Çalışmaların aksamasına fırsat vermeden illeri ziyaret edeceğim. Devlet yok diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.