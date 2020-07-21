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Pınar’ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i parçalara ayırarak öldüren cani C.M.A’nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:08:00 -
Pınar’ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Bu sabah ise, Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İfadesi ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A.'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan C.M.A.'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

 

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