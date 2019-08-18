Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu



İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu. Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekibin, ilk olarak 29-31 Ağustos'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı. Daha sonra 5-7 Eylül'de İstanbul'da Göl Kupası'na katılacak Pınar Karşıyaka'nın, bu turnuvada Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacağı belirtildi. Ankara'da 10-14 Eylül'de OGM Ormanspor, Türk Telekom ve Ukrayna ekibi Dnipro'nun yer alacağı hazırlık turnuvasında tek dökecek yeşil-kırmızılı ekibin, son olarak ev sahipliğini yapacağı Pınar Kupası'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile Bosna Hersek'ten Igokea takımlarını ağırlayacağı kaydedildi.



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